Digitale e Lavoro | nasce la Uilfpc Basilicata per guidare l’IA

Domani, giovedì 9 aprile 2026, si terrà il primo congresso regionale della Uilfpc Basilicata, a partire dalle 15 nella sala conferenze dell’Art Restaurant di Potenza. L’associazione si occupa di temi legati al digitale e al lavoro, e l’evento segna il debutto ufficiale a livello regionale. La riunione sarà un momento di confronto tra i rappresentanti del settore e gli iscritti, con l’obiettivo di definire le priorità future.

La Uilfpc Basilicata organizzerà il suo primo congresso regionale domani, giovedì 9 aprile 2026, a partire dalle ore 15 presso la sala conferenze dell’Art Restaurant di Potenza. L’evento segna la nascita ufficiale di una nuova federazione di categoria, nata dalla fusione tra Uilcom e UilPoste per potenziare la tutela dei lavoratori nei settori della comunicazione, delle telecomunicazioni e dei servizi digitali. L’appuntamento di domani non sarà solo un atto formale di costituzione, ma un tavolo di confronto strategico sul modello di crescita della regione. Gli obiettivi principali riguardano la gestione della transizione tecnologica e l’evoluzione del mercato del lavoro in Basilicata, con l’obiettivo di trasformare le sfide digitali in opportunità concrete di sviluppo economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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