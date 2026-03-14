Basilicata digitale | consultazione prorogata al 2026

La Regione Basilicata ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2026 la consultazione pubblica chiamata Basilicata digitale in ascolto, offrendo più tempo ai cittadini per partecipare. La consultazione, avviata in precedenza, mira a raccogliere opinioni e suggerimenti sulla trasformazione digitale della regione. La decisione riguarda un percorso di ascolto rivolto alla popolazione e alle imprese locali.

La Regione Basilicata ha esteso fino al 31 marzo 2026 la finestra temporale dedicata alla consultazione pubblica intitolata Basilicata digitale in ascolto. Questa iniziativa, gestita dalla Direzione generale amministrazione digitale, mira a raccogliere input diretti da cittadini e imprese per aggiornare il Piano regionale per la trasformazione digitale che coprirà il biennio 2026-2028. L’obiettivo è passare da una visione astratta a una mappa concreta dei bisogni reali del territorio lucano. Il progetto si basa su una collaborazione strategica con l’associazione no profit Quadrato della Radio, utilizzando uno strumento metodologico specifico chiamato Smart Digital Navigator. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata digitale: consultazione prorogata al 2026 Articoli correlati Mostra Cellole: prorogata al 24 marzo 2026La mostra ContemporaneaMENTE a Cellole estende la sua presenza fino al 24 marzo 2026, superando la scadenza originaria grazie alla risposta del... Cultura: prorogata al 25 gennaio 2026 mostra Niki Berlinguer a Casina delle civette di RomaIn seguito al notevole successo di pubblico riscontrato, la mostra “Niki Berlinguer. Tutto quello che riguarda Basilicata digitale Discussioni sull' argomento Basilicata, prorogata al 31 marzo la consultazione pubblica Basilicata Digitale in Ascolto; 'Basilicata digitale in ascolto', consultazione pubblica fino al 31 marzo. Basilicata, prorogata al 31 marzo la consultazione pubblica Basilicata Digitale in AscoltoIn Basilicata prorogata al 31 marzo 2026 la consultazione pubblica Basilicata Digitale in Ascolto, utile ad aggiornare il Piano regionale per la Trasformazione Digitale 2026-2028. trmtv.it 'Basilicata digitale in ascolto', consultazione pubblica fino al 31 marzo(ANSA) - POTENZA, 13 MAR - La Regione Basilicata, attraverso l'ufficio stampa della Giunta, comunica la proroga al 31 marzo 2026 della consultazione pubblica 'Basilicata digitale in ascolto', il perc ... msn.com BASILICATA DIGITALE IN ASCOLTO: TERMINI PROROGATI AL 31 MARZO La Regione Basilicata comunica la proroga al 31 marzo 2026 della consultazione pubblica “Basilicata Digitale in Ascolto”, il percorso partecipativo avviato dalla Direzione General - facebook.com facebook