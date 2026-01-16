Emergenza idrica in Sicilia ANAFePC | La diga di Blufi è simbolo dello spreco il suo recupero è cruciale

L’emergenza idrica in Sicilia evidenzia l’importanza di interventi efficaci. La diga di Blufi rappresenta un esempio di spreco e di necessità di recupero. Con 138 opere pubbliche incompiute nel 2022, la regione affronta sfide significative nella gestione delle risorse e nelle infrastrutture, ridotte a 47 nel 2024. La rinascita di queste strutture è fondamentale per migliorare la resilienza idrica e sostenere lo sviluppo regionale.

Emergenza idrica in Sicilia, ANAFePC: “La diga di Blufi mai completata, il suo recupero è cruciale”. - facebook.com facebook

Ardauli, il 15 gennaio si fa il punto sull'emergenza idrica nel Barigadu e nel Mandrolisai x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.