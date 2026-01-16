Emergenza idrica in Sicilia ANAFePC | La diga di Blufi è simbolo dello spreco il suo recupero è cruciale
L’emergenza idrica in Sicilia evidenzia l’importanza di interventi efficaci. La diga di Blufi rappresenta un esempio di spreco e di necessità di recupero. Con 138 opere pubbliche incompiute nel 2022, la regione affronta sfide significative nella gestione delle risorse e nelle infrastrutture, ridotte a 47 nel 2024. La rinascita di queste strutture è fondamentale per migliorare la resilienza idrica e sostenere lo sviluppo regionale.
La Sicilia è la regione con più opere pubbliche incompiute in Italia: 138 nel 2022 (30% del totale nazionale), ridotte a 47 nel 2024. Strade, ponti, dighe, scuole e impianti sportivi abbandonati per fallimenti, fondi mancanti o blocchi amministrativi, censiti nell’Anagrafe delle Opere Incompiute. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
