Sport trader | 10 miliardi entro il 2030 boom in Italia

In Italia, il settore dello sport trader sta registrando una crescita significativa, con previsioni che indicano un valore di mercato di 10 miliardi di euro entro il 2030. Questa professione, che combina passione sportiva e gestione del rischio, si sta affermando come una nuova realtà lavorativa. La figura dello sport trader si sta consolidando, creando opportunità di lavoro e attirando l'attenzione di investitori e professionisti del settore.

Nasce e si consolida una nuova professione nel lavorativo globale: lo sport trader, una figura che trasforma la passione sportiva in un’attività di gestione del rischio strutturata. Questa evoluzione professionale, nata negli Stati Uniti, sta ora penetrando il mercato italiano, trainando una crescita esponenziale dei volumi negli scambi legati agli eventi sportivi. Entro il 2030, il settore dei mercati predittivi è destinato a superare i dieci miliardi di dollari, partendo da una base attuale di circa due miliardi annui. L’interesse per questa nuova frontiera ha già superato quello dedicato alla politica e ad altre categorie, sia per volume di scambi che per le commissioni generate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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