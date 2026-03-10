Renault presenta il piano futuREady 36 nuovi modelli entro il 2030 e più disciplina sui costi

Renault ha annunciato il piano “futuREady” durante un evento tenuto presso il centro tecnico vicino a Parigi. L’azienda prevede di lanciare 36 nuovi modelli entro il 2030 e di adottare misure più rigorose sulla gestione dei costi. L’amministratore delegato ha illustrato i dettagli del progetto, sottolineando l’impegno del gruppo in questa fase di rinnovamento.

Renault avvia una nuova fase della sua strategia industriale con il piano di medio termine " futuREady ", presentato dall'amministratore delegato François Provost presso il centro tecnico del gruppo alle porte di Parigi. Un programma che punta a consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni, ma in un contesto automobilistico globale diventato più incerto e competitivo. Il piano prevede il lancio di 36 nuovi modelli entro il 2030, di cui 22 destinati al mercato europeo e 14 ai mercati internazionali. Tra quelli destinati all'Europa, 16 saranno elettrici, mentre la strategia continuerà a puntare su un approccio multi-energia, che comprende anche ibride e veicoli elettrici con autonomia estesa.