Dietro il Paesaggio | dall' 1 al 3 maggio la rassegna a Pisciotta

Dal primo al tre maggio, la frazione di Rodio, nel Comune di Pisciotta, ospita la rassegna intitolata

Dal 1° al 3 maggio Rodio, frazione del Comune di Pisciotta, fa da cornice a "Dietro il Paesaggio", rassegna che intreccia arti visive, letteratura e performance. Al centro dell'iniziativa, pensata per indagare il rapporto tra le comunità locali e lo spazio abitato, c'è l'inaugurazione di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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