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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’etica del ’96: il valore del cotone rigenerato. Il Diesel ‘1996 D-Sire 09i29 si posiziona come un punto d’incontro tra l’estetica nostalgica e una consapevolezza produttiva moderna. Il cuore tecnologico di questo capo risiede nell’impiego del cotone rigenerato, una scelta che sposta l’attenzione dal semplice consumo di moda verso una gestione più etica delle risorse tessili. A differenza del cotone vergine, la cui produzione è nota per l’elevato consumo idrico e l’uso intensivo di prodotti chimici nei campi, la fibra rigenerata nasce dal recupero di scarti di tessuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diesel ‘1996 D-Sire 09i29’: Guida al Denim Rigenerato

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