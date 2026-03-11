Agolde Gonna ‘Hilla’ | Denim rigenerato vestibilità e stile

L’azienda ha presentato la gonna ‘Hilla’, realizzata in denim rigenerato, un tessuto sostenibile. La gonna combina una vestibilità comoda con un design che segue le tendenze di stagione. Si tratta di un capo che punta sulla sostenibilità e sullo stile contemporaneo. L’articolo include un avviso di nota di trasparenza riguardo a link di affiliazione e commissioni.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Cotone rigenerato e effetto used: la sostenibilità nella pratica. La gonna 'Hilla' di Agolde rappresenta un caso studio interessante su come la moda sostenibile si traduce in prodotti tangibili. Il cuore del progetto risiede nell'utilizzo di cotone rigenerato, una scelta che riduce drasticamente l'impronta ambientale rispetto alla produzione di fibra vergine. Questo materiale nasce dal riciclo di scarti tessili o capi usati, evitando così il consumo eccessivo di acqua e risorse necessarie per coltivare nuovo cotone.