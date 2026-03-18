Diesel Gonna ‘De-Ron’ | Denim nero vita bassa e stile urbano

Un nuovo modello di jeans nero con vita bassa e stile urbano, chiamato Diesel Gonna ‘De-Ron’, sta attirando l’attenzione. La collezione si distingue per il taglio aderente e il design in denim scuro. La nota di trasparenza indica che l’articolo include link di affiliazione, con eventuali commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim nero e vita bassa: come il ‘De-Ron’ cambia la silhouette. La gonna mini ‘De-Ron’ di Diesel si distingue immediatamente per la sua struttura a vita bassa, una scelta stilistica che ridefinisce l’equilibrio del corpo. Questo taglio colloca la cintura molto più in basso rispetto alle gonne classiche, creando un effetto visivo che allunga la parte superiore del busto mentre accorcia visivamente le gambe se non bilanciata correttamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diesel Gonna ‘De-Ron’: Denim nero, vita bassa e stile urbano Articoli correlati Leggi anche: Marc Jacobs Denim Tote: Denim, catene e stile urbano Leggi anche: Gonna ‘Hill’ B Sides: Denim, vestibilità e stile