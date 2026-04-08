Didattica a distanza per risparmiare energia? Due studenti su tre dicono no

In Italia, si torna a parlare di didattica a distanza a causa di una potenziale crisi energetica globale legata alle tensioni in Medio Oriente, soprattutto in Iran. La discussione era stata accantonata dopo la fine dell’emergenza sanitaria, ma le preoccupazioni legate ai consumi energetici hanno riacceso l’interesse. Tuttavia, un sondaggio rivela che due studenti su tre sono contrari all’utilizzo della didattica a distanza in questa eventualità.

L’eventualità di una nuova crisi energetica globale, legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in particolare in Iran, riapre in Italia un dibattito che sembrava archiviato con la fine della pandemia: il possibile ricorso alla didattica a distanza. Tra le misure ipotizzate per contenere i consumi, torna infatti lo smart working diffuso, con inevitabili riflessi anche sul mondo della scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Maltempo in Sicilia: didattica a distanza e contributi per studenti colpiti dal ciclone HarryIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha attivato un monitoraggio costante con le Università di Catania e Messina per valutare le conseguenze... Frana a Niscemi, tre scuole chiuse: oltre 300 bimbi senza aula. Al lavoro per soluzioni rapide senza doppi turni né didattica a distanzaLa frana che ha colpito Niscemi, piccolo comune in provincia di Caltanissetta, ha costretto alla chiusura di tre plessi scolastici di un istituto... Temi più discussi: Crisi energetica, rischio Dad? Valditara: 'No fino a fine anno'; Crisi energetica, Anief lancia allarme: Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per ultimo mese di scuola con lavoratori pubblici collocati in smart working; Scuola in didattica a distanza dal 1° maggio, l'ipotesi contro la crisi energetica: critiche al piano; L'ipotesi (stupefacente) di tornare alla Dad per ridurre i consumi di energia? Non è contemplata. Crisi energetica, l’ipotesi della didattica a distanza. Valditara: No fino a fine annoLa strategia energetica nazionale entra in una fase di pianificazione più avanzata. Entro maggio, potrebbe essere attivato un insieme di misure per gestire la domanda di energia, nel caso in cui doves ... tg24.sky.it Didattica a distanza per la guerra in Iran? Tutti contrari, a partire dal MinistroNessuna didattica a distanza da attuare nelle ultime settimane dell’anno scolastico, in risposta alla scarsità di carburante e al caro-vita che si sta determinando a seguito della guerra in Iran. A pe ... tecnicadellascuola.it Continuano a giungere parole di dissenso verso l’ipotesi didattica a distanza a seguito della crisi energetica derivante dalla guerra in Iran: dopo il no categorico espresso dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è giunto quello del vicepremier e leader - facebook.com facebook D.M. 219/2025 Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico x.com