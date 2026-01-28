Frana a Niscemi tre scuole chiuse | oltre 300 bimbi senza aula Al lavoro per soluzioni rapide senza doppi turni né didattica a distanza

Una frana si è abbattuta a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e ha fatto chiudere tre scuole. Oltre 300 bambini devono ora trovare un’altra sistemazione per le lezioni. Le autorità stanno lavorando per trovare soluzioni rapide, evitando doppi turni o la didattica a distanza. La situazione resta sotto controllo, ma le famiglie sono preoccupate per il prossimo ritorno a scuola.

La frana che ha colpito Niscemi, piccolo comune in provincia di Caltanissetta, ha costretto alla chiusura di tre plessi scolastici di un istituto scolastico comprensivo. I bambini coinvolti sono 323, tutti frequentanti le scuole materna ed elementare dei rioni classificati a rischio. A La Repubblica, il sindaco Massimiliano Conti ha dichiarato: “La nostra priorità è riportarli al sicuro in una aula con le loro maestre, senza doppi turni né didattica a distanza, e farlo nel più breve tempo possibile”. La dirigente scolastica ha avviato un tavolo di lavoro con l’ufficio scolastico provinciale e il Comune per trovare soluzioni immediate.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana iniziata domenica 25 gennaio ha provocato la chiusura delle scuole e l’evacuazione di oltre 500 persone.

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

