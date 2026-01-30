Maltempo in Sicilia | didattica a distanza e contributi per studenti colpiti dal ciclone Harry

Il maltempo in Sicilia continua a mettere in crisi le scuole e gli studenti. Dopo il ciclone Harry, le università di Catania e Messina stanno monitorando da vicino la situazione. Le lezioni in presenza sono state sospese e si sono aperti canali di didattica a distanza. Nel frattempo, il governo ha annunciato contributi per aiutare gli studenti colpiti dall’alluvione. La situazione resta difficile, ma le autorità cercano di intervenire subito per limitare i danni.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha attivato un monitoraggio costante con le Università di Catania e Messina per valutare le conseguenze della grave ondata di maltempo che ha investito la Sicilia orientale. Il ministro Anna Maria Bernini ha disposto un dialogo continuo con i due atenei per verificare l’impatto sulle attività accademiche e assicurare il necessario sostegno organizzativo. Il Mur ha fornito indicazioni operative per l’attivazione della didattica a distanza, strumento che permette di garantire la prosecuzione dei corsi in questa fase emergenziale. La misura tutela la sicurezza di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, evitando spostamenti rischiosi durante l’allerta meteo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Catania Messina Studenti colpiti dal ciclone Harry: richiesta di esonero da tasse e contributi universitari La richiesta di esonero da tasse e contributi universitari riguarda gli studenti colpiti dal ciclone Harry a Catania. Confintesa Sicilia: "Solidarietà alle provincie e ai paesi siciliani colpiti dal ciclone Harry" Confintesa Sicilia esprime solidarietà alle province e ai comuni siciliani colpiti dal ciclone Harry. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Catania Messina Argomenti discussi: Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 21 gennaio: stop alle attività didattiche in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Allerta meteo in Sicilia, le Università sospendono le attività didattiche; Domani mercoledì 21 sospensione dell’attività didattica per verifica eventuali danni. Le notizie sul maltempo e sul Ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria di martedì 20 gennaioLa Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per Sicilia, Sardegna e Calabria per martedì 20 gennaio, molti comuni hanno ordinato ... fanpage.it Scuole chiuse per maltempo il 22 gennaio 2026: elenco aggiornato dei comuni interessatiEmergenza maltempo in Sicilia e nel Sud Italia: diverse scuole resteranno chiuse giovedì 22 gennaio 2026 a causa delle forti piogge e dei venti intensi ... urbanpost.it Il vicepremier è stato in alcuni comuni del Messinese colpiti dal ciclone Harry https://qds.it/maltempo-sicilia-salvini-aiuti-soldi-ponte-stretto-furci-siculo/ #Salvini #maltempo - facebook.com facebook Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #28gennaio #Meloni #Niscemi #Maltempo #Sicilia #CicloneHarry #Gela #Minneapolis #Trump #Ice #Nato #Europa #PapaLeoneXIV #MedioOriente #Iran #Israele #Netanyahu #Ucraina #Zelensky #Putin #Zaporizhzhia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.