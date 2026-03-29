Durante un intervento a Viva El Futbol, Cassano ha commentato il mercato dell’Inter, suggerendo due nomi specifici da considerare per il centrocampo. Ha espresso la sua opinione in merito alle possibili scelte per rafforzare la squadra, indicando due giocatori come opzioni prioritarie. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla fase di mercato in corso e sulle esigenze del club nerazzurro.

Inter News 24 Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha parlato così del mercato dell’Inter e indicato due nomi che farebbero al caso dei nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter potrebbe attingere a piene mani dal campionato italiano per ridisegnare il centrocampo di Cristian Chivu. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha lanciato due nomi clamorosi che potrebbero vestire il nerazzurro in caso di addio di Hakan Calhanoglu. Il primo profilo è quello di Lucas Da Cunha, talento francese che sta brillando sotto la guida di Cesc Fabregas. « Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter. Penso possa fare una grande carriera, non so se senza Fabregas anche », ha svelato Fantantonio, sottolineando come il classe 2001 sia ormai pronto per il salto in una big. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano lascia un consiglio per il mercato dell’Inter: «Per il centrocampo andrei dritto su questi due nomi…»

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