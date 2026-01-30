Calciomercato Di Marzio | Milan anche un difensore | primi nomi Giménez e Disasi

Il Milan pensa a rinforzare la difesa. José Giménez dell’Atlético Madrid e Axel Disasi del Chelsea sono i nomi più caldi in questa fase di mercato. La società rossonera cerca un difensore per rafforzare la squadra prima della fine della finestra invernale, e i primi segnali indicano che potrebbe portare a casa uno dei due. Nei prossimi giorni si aspettano sviluppi concreti.

🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Di Marzio: "Milan, anche un difensore: primi nomi Giménez e Disasi"

