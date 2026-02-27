Il medico a gettone in Pronto soccorso è un anestesista condannato per la morte di 9 pazienti | arruolato e subito sospeso dall’ospedale

Da ilgiorno.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anestesista condannato per aver causato la morte di nove pazienti nel pronto soccorso di Merate è stato arruolato e subito sospeso dall’ospedale. La sentenza di secondo grado stabilisce una pena di 17 anni e 3 mesi di carcere. La vicenda riguarda un medico “a gettone” che, sotto pretesto di aiutare i pazienti, avrebbe provocato le loro morti.

Merate (Lecco), 27 febbraio 2026 – Il medico “gettonista” ha una condanna di secondo grado a 17 anni e 3 mesi di carcere con l’accusa di aver ucciso 9 pazienti con il pretesto di porre fine alle loro sofferenze. Un “angelo della morte” in Pronto soccorso a Merate? Il medico è stato subito sospeso dal servizio. Nei giorni scorsi al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic è stato reclutato come gettonista Vincenzo Campanile, anestesista di 53 anni originario di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Iniezioni letali di Propofol mentre lavorava al 118 di Trieste Tra il 2014 e il 2018, mentre lavorava per il 118 di Trieste, invece che curarli e assisterli, avrebbe ucciso 9 pazienti anziani affetti da gravi patologie, somministrando loro iniezioni letali di Propofol, un potente sedativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il medico a gettone in pronto soccorso 232 un anestesista condannato per la morte di 9 pazienti arruolato e subito sospeso dall8217ospedale
© Ilgiorno.it - Il medico “a gettone” in Pronto soccorso è un anestesista condannato per la morte di 9 pazienti: arruolato e subito sospeso dall’ospedale

Traffico di armi, condannato medico anestesistaCANNOLE – Tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 10mila euro di multa: è questa la condanna inflitta dalla giudice del tribunale di Lecce...

Medico rinviato a giudizio per la morte di un paziente al Pronto SoccorsoBRINDISI - È stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo un medico in servizio presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Medici 'a gettone' in pronto soccorso a Foggia, Pasqualone: Misura eccezionale e temporanea - FoggiaToday; Finisce l'era dei medici a gettone, Todde preoccupata: Attendiamo il concorso; Pronto soccorso di Foggia in emergenza, mancano ancora 22 medici: Gettonisti per scongiurare la chiusura; Foggia, Anaao dichiara guerra ai medici a gettone del Pronto Soccorso del Riuniti: A rischio la sicurezza dei pazienti, la Regione dica cosa ne pensa.

Foggia, medici a 'gettone' per non chiudere il pronto soccorso. Pasqualone: Unica soluzione, situazione criticaA Foggia e Lucera organici dimezzati mentre aumentano gli accessi: la polemica sulla sanità d’emergenza non si spegne ... foggiatoday.it

FOGGIA LUCERA Foggia e Lucera, pronto soccorso in emergenza: medici a gettone per evitare chiusureAl Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia la pianta organica prevede 34 medici, ma oggi sono in servizio appena 16 ... statoquotidiano.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.