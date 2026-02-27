Il medico a gettone in Pronto soccorso è un anestesista condannato per la morte di 9 pazienti | arruolato e subito sospeso dall’ospedale

Un anestesista condannato per aver causato la morte di nove pazienti nel pronto soccorso di Merate è stato arruolato e subito sospeso dall’ospedale. La sentenza di secondo grado stabilisce una pena di 17 anni e 3 mesi di carcere. La vicenda riguarda un medico “a gettone” che, sotto pretesto di aiutare i pazienti, avrebbe provocato le loro morti.

Merate (Lecco), 27 febbraio 2026 – Il medico “gettonista” ha una condanna di secondo grado a 17 anni e 3 mesi di carcere con l’accusa di aver ucciso 9 pazienti con il pretesto di porre fine alle loro sofferenze. Un “angelo della morte” in Pronto soccorso a Merate? Il medico è stato subito sospeso dal servizio. Nei giorni scorsi al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic è stato reclutato come gettonista Vincenzo Campanile, anestesista di 53 anni originario di Monfalcone, in provincia di Gorizia. Iniezioni letali di Propofol mentre lavorava al 118 di Trieste Tra il 2014 e il 2018, mentre lavorava per il 118 di Trieste, invece che curarli e assisterli, avrebbe ucciso 9 pazienti anziani affetti da gravi patologie, somministrando loro iniezioni letali di Propofol, un potente sedativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il medico “a gettone” in Pronto soccorso è un anestesista condannato per la morte di 9 pazienti: arruolato e subito sospeso dall’ospedale Traffico di armi, condannato medico anestesistaCANNOLE – Tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 10mila euro di multa: è questa la condanna inflitta dalla giudice del tribunale di Lecce... Medico rinviato a giudizio per la morte di un paziente al Pronto SoccorsoBRINDISI - È stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo un medico in servizio presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di... Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Medici 'a gettone' in pronto soccorso a Foggia, Pasqualone: Misura eccezionale e temporanea - FoggiaToday; Finisce l'era dei medici a gettone, Todde preoccupata: Attendiamo il concorso; Pronto soccorso di Foggia in emergenza, mancano ancora 22 medici: Gettonisti per scongiurare la chiusura; Foggia, Anaao dichiara guerra ai medici a gettone del Pronto Soccorso del Riuniti: A rischio la sicurezza dei pazienti, la Regione dica cosa ne pensa. Foggia, medici a 'gettone' per non chiudere il pronto soccorso. Pasqualone: Unica soluzione, situazione criticaA Foggia e Lucera organici dimezzati mentre aumentano gli accessi: la polemica sulla sanità d’emergenza non si spegne ... foggiatoday.it FOGGIA LUCERA Foggia e Lucera, pronto soccorso in emergenza: medici a gettone per evitare chiusureAl Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia la pianta organica prevede 34 medici, ma oggi sono in servizio appena 16 ... statoquotidiano.it Merate, medico condannato per sette omicidi lavora in Pronto soccorso: disposta l’immediata sospensione Vincenzo Campanile, su cui pesa una pena in appello a 17 anni e 3 mesi per omicidio volontario in sette casi legati a interventi del 118 a Trieste, ha sv - facebook.com facebook