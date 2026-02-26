Pinsoglio Juve il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora | i dettagli dell’accordo con l’estremo difensore

Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnoverà con il club fino al 2027. Ecco i dettagli dell’accordo trovato fra le parti. Le ultime. In un momento di profonda rifondazione e incertezza tecnica, la continuità diventa un valore inestimabile. Mentre i vertici societari riflettono sul futuro dei titolari, una certezza granitica continua a legare il proprio destino ai colori bianconeri. In questi giorni, la Juventus sta affrontando il tema legato ai rinnovi e in queste ore la società ha deciso di proseguire per un altro anno insieme a Carlo Pinsoglio, blindando uno dei pilastri silenziosi dello spogliatoio della Continassa. La notizia del prolungamento non è solo un atto burocratico, ma il riconoscimento di un percorso fedele e appassionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Buongiorno Juventus, il difensore poteva davvero diventare bianconero? La Vecchia Signora ha sognato più volte un colpaccio alla Bremer: i dettaglidi Redazione JuventusNews24Buongiorno Juventus, svelato il retroscena: i bianconeri hanno tentato il colpo grosso dai cugini, ma la fede granata del...

Espulso Cabal in Galatasaray Juve, ingresso da incubo per il difensore bianconero: si complica la sfida della Vecchia SignoraPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Juve, i retroscena della beffa: Spalletti furioso con uno dei suoi, pianto Thuram e Perin sembra Di GregorioJuve, i retroscena della beffa contro il Galatasaray: Spalletti furioso l'arbitro e con Adzici, Thuram in crisi di pianto e Perin sembra quasi Di Gregorio. sport.virgilio.it

I giocatori a disposizione di mister Spalletti per #JuveGalatasaray #UCL x.com