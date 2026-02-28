La dirigenza della Juventus ha preso una decisione riguardo all'estremo difensore ex Monza in vista del mercato estivo. La scelta riguarda il futuro del portiere e come si muoverà la società per la prossima stagione. La notizia si aggiunge alle voci sulle strategie che la Juventus adotterà in ambito di rosa e investimenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e coinvolge il ruolo del portiere nel progetto del club.

Di Gregorio Juve, la dirigenza ha preso questa decisione sull’estremo difensore ex Monza. Cosa filtra in vista della prossima estate. La Juve progetta un profondo restyling della rosa in vista della prossima stagione. Secondo l’analisi di Tuttosport, il rinnovamento toccherà ogni reparto, partendo proprio dalla difesa della porta. La situazione dei portieri appare infatti in bilico: Michele Di Gregorio e Mattia Perin rischiano seriamente l’addio a fine campionato. MERCATO JUVE LIVE In questo scenario di incertezza, l’unica paradossale certezza rimane la conferma di Carlo Pinsoglio, terzo portiere e uomo spogliatoio. Per il ruolo di titolare, la dirigenza bianconera ha già tracciato l’identikit ideale: si cercherà un profilo di provata affidabilità, anche se più avanti con l’età, per garantire sicurezza immediata al reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivo

Openda Juve, il belga sarà ceduto in estate? La dirigenza bianconera ha preso una decisione importante sul giocatore. I dettagliCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Frattesi alla Juventus, Spalletti ha fatto questa richiesta alla dirigenza in vista di gennaio. Cosa filtra sul possibile colpo di mercatodi Redazione JuventusNews24Frattesi alla Juventus, Spalletti e la richiesta alla dirigenza a gennaio.

Altri aggiornamenti su Gregorio Juve.

Temi più discussi: Juve, Di Gregorio ora è un caso. Con i suoi errori è costato 9 punti tra A e Champions; I nomi da Juve per la porta: il caso Di Gregorio è sul tavolo; Di Gregorio è già al capolinea, nel futuro della Juve Carnesecchi o Restes; Juventus, c'è anche un problema Di Gregorio? I numeri e l'analisi a Sky Calcio Club.

La Juve prende il sostituto di Di Gregorio: è francese!La Juventus vuole un nuovo portiere perché Di Gregorio ha deluso: ecco l’ultima idea in casa bianconera. calciomercato.it

La deriva inaccettabile che ha assunto il caso Di Gregorio sui social: commenti bloccati, Spalletti riflette sulla JuveIl portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha chiuso i commenti su Instagram dopo quanto accaduto a seguito della sconfitta subita contro il Como ... sport.virgilio.it

Gregorio io da sportivo faccio i complimenti alla juve... ma non posso fermarmi lí. guarda che delizia, buon appetito Domani salame turco in offerta - facebook.com facebook

Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati" x.com