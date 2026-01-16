Secondo indiscrezioni, l’avventura di David Alaba con il Real Madrid potrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il Besiktas avrebbe mostrato interesse per il difensore, mentre anche un club di Serie A avrebbe avviato trattative. La separazione tra Alaba e i blancos sembra ormai inevitabile, aprendo nuove possibilità per il futuro del giocatore.

Le strade di David Alaba e del Real Madrid sono destinate a separarsi inesorabilmente al termine della stagione. Il matrimonio tra il glorioso club spagnolo e il polivalente difensore austriaco, arrivato come un colpo da maestro a parametro zero dal Bayern Monaco, è giunto al capolinea. La dirigenza dei Blancos ha preso una decisione definitiva e irrevocabile: non ci sarà alcun rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Una scelta dettata dalla carta d’identità (il giocatore ha ormai 33 anni) e, soprattutto, da una tenuta fisica che ha destato troppe preoccupazioni nell’ultimo biennio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Real Madrid, ai titoli di coda l’avventura di Alaba? Il Besiktas tenta il blitz ma ci pensa anche un club di Serie A!

