La Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa all’Allianz Stadium di Torino, nel match disputato lunedì 6 aprile 2026. Durante la partita, il portiere ha parato un rigore, contribuendo alla vittoria della squadra. Il risultato ha portato i bianconeri a un punto di distanza dai primi quattro posti in classifica di Serie A.

La Juventus batte il Genoa 2-0 all’Allianz Stadium di Torino lunedì 6 aprile 2026. Il risultato permette ai bianconeri di ridurre a un singolo punto il distacco dai primi quattro posti della Serie A. Il match si è deciso grazie alle reti siglate da Weston McKennie e Gleison Bremer. La partita ha l’imprevisto fisico di Mattia Perin, che ha avvertito un problema al polpaccio, costringendo lo staff tecnico a un cambio di portiere durante l’intervallo. In questo scenario è entrato in campo Michele Di Gregorio, che non giocava da cinque partite. Il portiere è diventato il protagonista del secondo tempo, neutralizzando un calcio di rigore battuto da Aaron Martin per preservare il vantaggio della sua squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, Di Gregorio salva il 2-0 col Genoa: rigore parato e riscatto

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