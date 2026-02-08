La politica di Merz mette in crisi la transizione verde in Germania. Il ministro ha deciso di declassare l’energia rinnovabile, limitando l’accesso ai gestori di impianti eolici e solari. Berlino sembra aver capito che accelerare la decarbonizzazione come vuole Bruxelles rischia di danneggiare le imprese e rallentare l’intero settore. La strada verso il green, insomma, si complica.

Berlino ha ormai capito che la decarbonizzazione a marce forzate come vorrebbe Bruxelles non solo è impossibile ma semina vittime tra le imprese. La crisi dell’automotive ha già dimostrato quali danni può fare il Green deal e che competere con la Cina è impossibile. Così è arrivato il momento di mettere a folle il motore della transazione energetica. Il ministero dell’Economia tedesco starebbe valutando un giro di vite sulle fonti rinnovabili. In particolare, sta studiando di limitare alcuni elementi centrali nel piano di espansione delle energie green, il cosiddetto diritto di priorità di immissione e di allaccio alla rete. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Merz declassa l’energia rinnovabile: non è più una priorità per il Paese

Approfondimenti su Merz energia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Merz energia

Merz va a caccia di Gnl nel Golfo per non dipendere dagli Stati UnitiLa prima missione diplomatica del cancelliere Friedrich Merz nel Golfo persico servirà innanzitutto a ricercare nuove forniture di Gnl per la Germania. Berlino non vuole ripetere l'errore commesso con ... startmag.it

Trump sorride, Merz no: la Germania nella trappola del gas americanoA inizio 2026 il cancelliere Friedrich Merz ha indirizzato una lettera ai parlamentari della CDU/CSU e della SPD, invitando la Große Koalition a cambiare marcia per traghettare la Germania fuori dalla ... msn.com

Il lupo è in pericolo. Ora deve parlare la scienza. Il Senato si prepara a votare il declassamento del lupo da specie “rigorosamente protetta” a “protetta”: una scelta che potrebbe aprire la strada agli abbattimenti e segnare un pericoloso passo indietro nella tut facebook