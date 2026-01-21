Gruppo Cap un nuovo impianto produzione energia rinnovabile al Forum di Assago

Gruppo Cap ha inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico al Forum di Assago, con una capacità di 789 kWp. Questo progetto, sviluppato da Cap Evolution, integra la produzione di energia rinnovabile nello spazio urbano, sfruttando le pensiline del parcheggio senza occupare ulteriore suolo. Un esempio di come le infrastrutture esistenti possano contribuire alla sostenibilità e alla produzione di energia pulita a livello locale.

(Adnkronos) – Un’infrastruttura utilizzata quotidianamente dalla comunità in grado di produrre energia green: con il nuovo impianto fotovoltaico da 789 kWp installato sulle pensiline del parcheggio del Forum di Assago, Cap Evolution ha sviluppato un modello innovativo di produzione di energia rinnovabile integrato nello spazio urbano, senza consumare ulteriore suolo. Un intervento che riduce il ricorso a fonti fossili e valorizza superfici già esistenti trasformandole in un asset energetico, con benefici ambientali e operativi concreti. L'intervento valorizza un asset strategico per la comunità in vista del 2026, anno in cui il Forum di Assago (Milano ice skating arena) diventerà una delle sedi ufficiali della sfida olimpica invernale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

