Napoli-Sassuolo | scelta la sestina arbitrale

16 gen 2026

È stata annunciata la sestina arbitrale che accompagnerà la sfida tra Napoli e Sassuolo, in programma al Maradona. L’AIA ha comunicato le coppie di arbitri incaricate di dirigere l’incontro, che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. Questa designazione rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta gestione della partita, garantendo trasparenza e regolarità nell’ambito della competizione.

