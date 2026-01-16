Napoli-Sassuolo | scelta la sestina arbitrale

È stata annunciata la sestina arbitrale che accompagnerà la sfida tra Napoli e Sassuolo, in programma al Maradona. L’AIA ha comunicato le coppie di arbitri incaricate di dirigere l’incontro, che si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. Questa designazione rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta gestione della partita, garantendo trasparenza e regolarità nell’ambito della competizione.

Designata la sestina che arbitrerà il match del Maradona contro il Sassuolo di Grosso. L’AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà il prossimo impegno degli. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Sassuolo: scelta la sestina arbitrale Leggi anche: Scelta la sestina arbitrale per Lecce-Napoli Leggi anche: Scelta la sestina arbitrale per Napoli-Como La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rocchi non si smentisce: il VAR di Napoli-Sassuolo è lo stesso che "non ha visto" l'intervento da rosso di Maignan su Politano in Napoli-Milan di Supercoppa - facebook.com facebook Con l'avvicinarsi della 21ª giornata di Serie A, l'attenzione si concentra su Napoli-Sassuolo, dove l'arbitro Francesco Fourneau avrà il compito di gestire un match cruciale per le ambizioni partenopee, creando così un'atmosfera carica di aspettative tra i tifosi e l x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.