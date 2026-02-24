Psoriasi e dermatite atopica come affrontarle e perché l’infiammazione cronica va oltre la pelle

La psoriasi e la dermatite atopica sono cause di disagio quotidiano per molte persone, spesso legate a infiammazioni persistenti sulla pelle. Questi disturbi si manifestano con arrossamenti e prurito che influenzano anche le relazioni sociali. La lotta contro queste condizioni richiede strategie mirate per ridurre l’infiammazione e migliorare la qualità della vita. Molti pazienti cercano soluzioni efficaci, ma ancora non esiste una cura definitiva.

Quando si parla di relazione con gli altri, è abbastanza ovvio che quanto si vede diventi il primo punto d’attenzione. In questo senso, quindi, la pelle può essere considerata non solo il mantello che ricopre il corpo, quanto piuttosto il nostro principale “organo di relazione”. Quindi, in presenza di un’infiammazione cronica, le conseguenze vanno ben oltre l’aspetto visibile. Per questo psoriasi e dermatite atopica possono incidere su sonno, lavoro o scuola, attività fisica, relazioni sociali e salute mentale. L’impatto, peraltro, è numericamente pesante. In Italia la psoriasi interessa una quota rilevante della popolazione, con stime di prevalenza comprese tra 1,8% e 4,8% e un’incidenza che può superare i 200 nuovi casi per 100. 🔗 Leggi su Dilei.it

Le nuove cure mirate per psoriasi e dermatiteUn nuovo trattamento per la psoriasi e la dermatite nasce dalla ricerca, perché l’infiammazione cronica della pelle provoca fastidi e disagio anche interni.

Psoriasi e Dermatite: Italia verso terapie personalizzate e supporto psicologico per i pazienti.In Italia, i pazienti con psoriasi e dermatite affrontano spesso difficoltà a trovare terapie efficaci, perché le condizioni si manifestano in modo diverso da persona a persona.

