Il processo riguardante il delitto Muttoni si avvicina alla conclusione. La corte si riunirà il 20 aprile per ascoltare le repliche e pronunciare la sentenza. Fino ad allora, non ci sono altre novità ufficiali. La data rappresenta l’ultimo passaggio prima di conoscere la decisione definitiva. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, ma le conclusioni saranno rese pubbliche solo al termine dell’udienza.

Per sapere come si pronuncerà la Corte, occorre attendere la prossima udienza, il 20 aprile, quando oltre alle eventuali repliche è prevista la sentenza. Ma sullo sfondo dell’ omicidio di Luciano Muttoni, l’affittacamere di 57 anni che il 7 marzo 2025 è stato massacrato a calci alla testa e pugni nella sua abitazione di Valbrembo, resta la storia dei due giovani imputati, Carmine De Simone Dicecca, 25 anni, di Bergamo; e Mario Vetere, 24 anni, di Brugherio (Milano). Una storia comune di vite allo sbando, tentativi di recupero in comunità, dipendenze, e marginalità. Infanzie spezzate, come hanno sottolineato ieri nelle loro arringhe i difensori degli imputati, avvocato Bosisio per De Simone e Tropea per Vetere, presenti in Corte d’assise (presidente Nava, a latere la collega De Magistris). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto Muttoni: "Vite segnate dall’abbandono"

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La pm Letizia Ruggeri chiede l’ergastolo per i due accusati della morte di Luciano Muttoni, massacrato di botte nella sua abitazione a Valbrembo, descrivendolo “un episodio gravissimo e vigliacchissimo”. - facebook.com facebook