A Dubai, molte persone si trovano in una situazione difficile, con un’attesa che si protrae da settimane mentre cercano di tornare in Italia. Le famiglie coinvolte sono circa 2.500-3.000, e solo oggi si è registrato il trasferimento di circa 1.000 persone. Antonio Tajani ha comunicato che nelle prossime giornate i rientri continueranno a essere organizzati.

Antonio Tajani ha provato a rassicurare le famiglie: nei prossimi giorni faranno rientro circa 2.500-3000 (solo oggi 1.250) italiani bloccati tra Emirati Arabi e Oman a causa degli attacchi aerei dell’Iran in risposta ai bombardamenti di Usa e Israele. Così ha garantito il ministro degli Esteri ma tra i connazionali “prigionieri” nel Golfo l’incertezza e la preoccupazione montano con il passare delle ore: moltissimi sarebbero quelli esclusi dalla “white list” della Farnesina oppure, in caso contrario, non sanno di essere stati inclusi tra i partenti. La situazione è oggettivamente complicata: il numero di chiamate gestite dall’unità di crisi ha superato quota 14mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vite in trappola a Dubai: "L’attesa è estenuante. Abbandonati dall’Italia"

Bloccata a Dubai senza certezze, la vacanza da incubo di una studentessa milanese: “L’Italia? Ci ha abbandonati”Antonio Tajani ha provato a rassicurare le famiglie: nei prossimi giorni faranno rientro circa 2.

Studenti bloccati a Dubai in attesa di rientrare in ItaliaGià dal fine settimana l'ambasciata italiana ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai stanno seguendo i casi di centinaia di cittadini italiani bloccati...

Contenuti e approfondimenti su Vite in trappola a Dubai L'attesa è....

Discussioni sull' argomento Vite in trappola a Dubai: L’attesa è estenuante. Abbandonati dall’Italia; Ludopatia, il racconto di due torinesi: La trappola scattata con una vincita, così ci siamo rovinati la vita; Omicidio di Firenze, trappola di droga e sesso: ora si cerca un misterioso intermediario – La doppia vita della vittima; Corsi irregolari di formazione, 12 indagati a Campobasso.

Giro di vite sull'accesso all'Everest: potranno salire solo scalatori esperti. - facebook.com facebook

Sanchez: "Non si può giocare alla roulette russa con le vite di milioni persone". Il premier in una dichiarazione istituzionale sul confitto in corso in Medio Oriente . La posizione della Spagna è: "No alla guerra". #ANSA x.com