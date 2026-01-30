È finita male Garlasco arrivata la decisione ufficiale su Andrea Sempio | un colpo durissimo cosa succede ora

La giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di Andrea Sempio. La decisione segna un nuovo capitolo nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. La situazione ora si fa più complicata per Sempio, che rimane sotto inchiesta senza possibilità di usare questa procedura per chiarire alcuni aspetti del caso.

La giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha respinto la richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di Andrea Sempio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. L’istanza puntava a disporre ulteriori verifiche informatiche sui computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, con la richiesta di affidare gli accertamenti a un perito terzo. Nel provvedimento, il Gip evidenzia che le attività richieste non risultano trascurate e rientrano già nelle consulenze tecniche disposte dalla Procura di Pavia, rendendo la richiesta difensiva non necessaria allo stato degli atti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La giudice di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha deciso di chiudere le porte a un possibile coinvolgimento di Andrea Sempio nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi.

