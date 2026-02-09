Sky Wifi lancia la nuova campagna con Del Piero Pennetta e Fognini

Sky Wifi ha presentato una nuova campagna pubblicitaria con Del Piero, Pennetta e Fognini. Lo spot mostra come funziona lo streaming veloce a casa dell’ex calciatore, con un tocco di ironia e performance di rete. La scena si svolge nel suo salotto, dove i tre sportivi dimostrano quanto sia stabile e rapido il loro internet ultraveloce.

Sky Wifi racconta lo streaming perfetto in uno spot ambientato a casa di Alessandro Del Piero con Pennetta e Fognini tra ironia e performance di rete A casa di Alessandro Del Piero internet corre veloce, anzi ultraveloce. Lo sanno ormai tutti, compresi Flavia Pennetta e Fabio Fognini, gli ospiti d'eccezione della nuova campagna di comunicazione di Sky Wifi e Sky TV al via oggi. Nel nuovo spot della serie, i due ex campioni di tennis si presentano a casa dell'ex calciatore della Juventus per godersi una serata di grande sport in streaming.

