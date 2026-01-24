Un inseguimento in aperta campagna ha coinvolto un 58enne già noto alle forze dell’ordine, che tentava di fuggire a bordo di un’auto rubata. Dopo un lungo inseguimento, la polizia è riuscita a bloccare il veicolo, ponendo fine alla fuga. L’uomo è stato fermato e condotto presso gli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.

Empoli, 24 gennaio 2025 – E’ stato fermato dopo un lungo inseguimento. Stava guidando un’auto rubata e per questo un 58enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito nei guai. Accade a Empoli, dove gli agenti sono intervenuti su segnalazione di un uomo che aveva rintracciato la sua macchina sottratta a settembre con a bordo due persone. E’ stato lui a riferire gli spostamenti del mezzo, riferendo in tempo reale la posizione. Un equipaggio del commissariato ha intercettato il veicolo segnalato intimando l'alt che è stato disatteso. Da qui è iniziata una fuga durata circa 30 minuti fino a quando, in aperta campagna, in prossimità di una curva, l'autista della vettura ha perso il controllo finendo all'interno di un canale di irrigazione e ribaltandosi nel terrapieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanzione.it - Tenta la fuga su un'auto rubata, l'inseguimento in aperta campagna. Bloccato dalla polizia

