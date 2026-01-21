Fossacesia si candida a capitale del mare 2026 | elemento centrale dell’identità territoriale dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale

Fossacesia ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, riconoscendo nel mare un elemento fondamentale dell’identità territoriale. La proposta si basa su una strategia che valorizza lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, puntando a promuovere il patrimonio marittimo locale come risorsa condivisa e motore di crescita per il territorio.

Il Comune di Fossacesia ha ufficialmente presentato la domanda di candidatura al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, sulla base di una delibera approvata dalla giunta comunale, proponendo una visione strategica che riconosce il mare come elemento centrale dell’identità territoriale, dello.🔗 Leggi su Chietitoday.it Fiumicino si candida a Capitale Italiana del Mare 2026Il Comune di Fiumicino ha annunciato la candidatura per il titolo di Capitale italiana del mare 2026. Genova si candida a Capitale italiana del mare 2026Genova ha ufficialmente presentato la propria candidatura a Capitale italiana del mare 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Fossacesia si candida a 'Capitale italiana del mare 2026'Il Comune di Fossacesia, da oltre 24 anni Bandiera Blu, ha ufficialmente presentato la domanda di candidatura al titolo di 'Capitale Italiana del Mare 2026', sulla base di una delibera approvata dalla ... ansa.it Sei un abruzzese e non hai mai gustato i cellipieni di Rodò! Eeee dai non scherziamo! Guarda il video che ti sveliamo i nostri segreti. Se poi vuoi gustarli, ti aspettiamo in via Lanciano 8 a Fossacesia. Se invece vuoi scoprire tutte le nostre dolcezze, seguici! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.