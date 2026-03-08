Giulia Cecchettin che disegna un cuore il nuovo murale di Tvboy a Milano | L’amore sano non controlla – Il video

Giulia Cecchettin ha disegnato un cuore su un foglio bianco accompagnato dalla scritta “Love = Respect”. Il suo disegno è stato inserito in un murale realizzato dall'artista Tvboy vicino al Museo delle Culture di Milano. L’opera, creata in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna, raffigura un simbolo di rispetto e amore sano.

Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio bianco, sotto la scritta “Love = Respect”. È l’ultimo murale di Tvboy, realizzato su un muro vicino al Museo delle Culture di Milano (Mudec) in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna. L’opera è stata realizzata per la Fondazione Giulia Cecchettin, fondata dal padre Gino Cecchettin per onorare la memoria di Giulia e trasformare il dolore in un’opportunità per la società. «L’8 marzo non è una giornata di festa, ma di impegno per chiedere diritti, parità e la fine della violenza di genere – si legge su Instagram –. Per amplificare questo messaggio nasce il murale “Respect = Love” di TvBoy per la Fondazione Giulia Cecchettin, realizzato su uno dei muri esterni vicino al Mudec. 🔗 Leggi su Open.online

Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio: il nuovo murale di Tvboy a MilanoGiulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio: è il nuovo murale realizzato da Tvboy in occasione della Giornata internazionale della donna, e...

Il murale di Tvboy per Giulia Cecchettin nella Giornata della Donna: “L’amore vero rispetta e lascia liberi”Milano – Giulia che disegna un cuore su un foglio e la scritta 'love = respect': è questo il murale che Tvboy ha realizzato su un muro all'esterno...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giulia Cecchettin.

Temi più discussi: Il film su Giulia Cecchettin senza la figura di Filippo Turetta, ecco perché; Giulia Cecchettin, alle 17.15 l'ultimo messaggio alla prof: Mi inviò la versione finale della tesi poche ore prima di sparire; Gino Cecchettin e la strigliata a Carlo Conti per la battuta a Sanremo, i dubbi su testi come Per sempre sì e il ddl stupri: Così non funziona - Il video; Parità di genere: al via il primo corso nazionale gratuito rivolto ai e alle docenti della scuola dell’infanzia e primaria.

Giulia Cecchettin che disegna un cuore, il nuovo murale di Tvboy a Milano: «L’amore sano non controlla» – Il videoGiulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio bianco, sotto la scritta Love = Respect. È l’ultimo murale di Tvboy, realizzato su un muro vicino al Museo delle Culture di Milano (Mudec) in ... msn.com

8 marzo: a Milano il murale di Tvboy per Giulia CecchettinGiulia che disegna un cuore su un foglio e la scritta 'love = respect': è questo il murale che Tvboy ha realizzato su un muro all'esterno del Mudec di Milano dedicata alla fondazione Giulia Cecchettin ... ansa.it

L’8 marzo non è una giornata di festa, ma di impegno per chiedere diritti, parità e la fine della violenza di genere. Per amplificare quest'appello nasce il murale “Respect = Love” da TvBoy per la Fondazione Giulia Cecchettin, realizzato su uno dei muri esterni i x.com

5/3/26. L’onda sollevata dal caso di Giulia Cecchettin, e poi l’esperienza in famiglia, coi coetanei, sui social: un rapporto dell’Istituto Toniolo sulla Generazione Z fotografa più consapevolezza che dubbi su come dovrebbero funzionare le relazioni. L'articolo di - facebook.com facebook