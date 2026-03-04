Stasera torna su Rai 2 lo show condotto da Stefano De Martino, intitolato Stasera tutto è possibile 2026. La trasmissione prevede la partecipazione di vari concorrenti e ospiti, oltre a numerosi giochi e momenti di intrattenimento. Il cast include persone che si esibiscono in diverse prove, creando un appuntamento di spettacolo e divertimento per il pubblico televisivo.

Qual è il cast di Stasera tutto è possibile 2026? Torna lo storico show condotto da Stefano De Martino su Rai 2, con tanti giochi e divertimento. Nel cast ritroviamo tutti gli ospiti che hanno reso cult il programma. Nel cast del programma, giunto alla dodicesima edizione (l’ottava condotta da De Martino), torneranno Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo. Non mancheranno, poi, le imitazioni di Vincenzo De Lucia e si aggiungeranno, quest’anno, quelle di Claudio Lauretta, che inaugurerà la prima puntata con la sua imitazione di Gerry Scotti. Sette le puntate in programma, ognuna con un tema diverso, a cominciare da “Step Back”, tema della prima puntata. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stasera tutto è possibile 2026: il cast (ospiti, concorrenti) dello show di Stefano De Martino

Leggi anche: Stasera tutto è possibile riparte su Rai 2 il 4 marzo: Stefano De Martino - prossimo conduttore di Sanremo - torna alla guida dello show. Anticipazioni, cast, ospiti

Leggi anche: Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti dello show su Rai 2

Contenuti utili per approfondire Stasera tutto è possibile 2026 il cast....

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2; Anch'io ho un mutuo da pagare: Stefano De Martino torna a Stasera tutto è possibile. Un anno fa l'addio in lacrime; Su Rai2 torna Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino; Stasera tutto è possibile e Stefano De Martino tornano su Rai 2: ospiti, cast e giochi della nuova stagione.

Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino da stasera su Rai2: ospiti, cast ed anticipazioniStefano de Martino torna alla conduzione di Stasera tutto è possibile 2026, il comedy show di successo di Rai2. superguidatv.it

Riparte Stasera tutto è possibile: stasera in tv Stefano De Martino dà il via alla nuova edizioneStasera tutto è possibile riparte su Rai 2 il 4 marzo: Stefano De Martino - prossimo conduttore di Sanremo - torna alla guida dello show. Anticipazioni, cast, ospiti ... amica.it

Che ne pensate di Stefano De Martino alla conduzione del prossimo Sanremo Ditemi cosa ne pensate sinceramente. Nel video qui su YouTube la mia opinione. facebook

! Record di ascolti per #AffariTuoi di Stefano De Martino che vola a quasi 6 milioni di telespettatori con il 27,4% e stravince la serata. Chapeau al conduttore e direttore artistico di #Sanremo2027 #AscoltiTv x.com