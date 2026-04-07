Il presidente di una nota società calcistica ha dichiarato di essere disposto a dare il suo consenso per l'eventuale nomina di Antonio Conte come commissario tecnico della nazionale italiana, qualora venisse richiesto. La proposta è stata annunciata in un'intervista, in cui si è espresso in modo positivo riguardo alla possibilità di affidare a Conte il ruolo di allenatore della nazionale. La decisione finale spetta ovviamente alle autorità sportive competenti.

AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia. Apertura del presidente del Napoli, a Los Angeles per la première statunitense di "Ag4ain", il documentario sul quarto scudetto dei partenopei. "Se darei Conte alla Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso di sì - commenta in un'intervista a CalcioNapoli24.it - ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio, e fino ad adesso non ce ne sono stati, credo che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di un qualche cosa completamente disorganizzata ". De Laurentiis conferma anche il sostegno all'ipotesi Malagò per il dopo-Gravina ("è la persona perfetta per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione ") ma prima deve cambiare qualcosa in FIGC. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"

De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: “Gli direi sì”Dopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: "Se me lo chiedesse Antonio penso di sì".

ADL: "Conte ct? Se me lo chiedesse direi di sì. Figc, Malagò perfetto ma devono cambiare tante cose""Conte nuovo ct della Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un...

Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis a Hollywood: Conte in Nazionale? Gli direi sì. Ma non credo ora accetterebbe; De Laurentiis gioca la carta Malagò: Sarà l’uomo giusto; De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sì; De Laurentiis attacca il sistema e propone meno gare: Campionato a 16 squadre, si gioca troppo.

De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sìDopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ... fanpage.it

Conte lascia il Napoli e torna in Nazionale? Il tecnico si candida e arriva l'apertura del presidente De Laurentiis: Se me lo chiedesse penso che gli direi di sìIl tecnico del Napoli avanza la sua candidatura per il ruolo di CT dell'Italia dopo la vittoria contro il Milan. E il presidente De Laurentiis non esclude il via libera a Conte: Se me lo chiedesse ... msn.com

De Laurentiis apre al ritorno di CONTE in NAZIONALE! "Liberare Conte per la Nazionale Se me lo chiedesse direttamente lui penso che gli direi di sì ma siccome è una persona molto intelligente, fino a quando non ci sarà un interlocutore serio penso che lui - facebook.com facebook

ANTONIO CONTE APRE AL RITORNO IN NAZIONALE. STAVOLTA DE LAURENTIIS NON SI OPPORRÀ - È DIVERSO DALLA x.com