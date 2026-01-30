Ddl stupri la differenza tra volontà contraria e consenso libero e attuale

Il disegno di legge sulla violenza sessuale ha subito un nuovo giro di vite, con una formulazione diversa sulla questione del consenso. Le opposizioni lo hanno già criticato duramente, accusando il governo di portare avanti una legge “dettata dal patriarcato”. La senatrice leghista Giulia Bongiorno ha spiegato le modifiche, che ora distinguono tra “volontà contraria” e “consenso libero e attuale”. La discussione resta aperta, con molte voci che chiedono chiarezza e tutela reale.

Le opposizioni l'hanno definita una modifica «dettata dal patriarcato». Fanno riferimento alla nuova formulazione della senatrice leghista Giulia Bongiorno del disegno di legge sulla violenza sessuale, cambiato e approvato in Commissione Giustizia al Senato con 12 sì e 10 no. Due le differenze principali: l'aumento delle sanzioni e, soprattutto, il criterio centrale del reato. Si tratta di un cambio importante nel modo in cui viene definita la violenza sessuale nel codice penale. Nel testo approvato dalla Camera nel novembre scorso, la violenza sessuale era collegata all'assenza di un «consenso libero e attuale» della persona coinvolta.

