La protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato evidenzia una forte opposizione al Ddl Stupri. Le associazioni ritengono che questa legge rappresenti un passo indietro rispetto ai progressi già raggiunti in materia di tutela delle donne, mettendo in discussione diritti e conquiste fondamentali. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di preservare i progressi in tema di lotta alla violenza di genere.

“Siamo qui per mobilitarci contro questa legge, perché rappresenta un grave arretramento rispetto a quanto già stabilito da sentenze di Cassazione e dalla convenzione di Istanbul. Sostituire al ‘ consenso libero e attuale’, la necessità di valutare la ‘ volontà contraria ‘, tenendo pure conto di situazione e contesto, significa spazzare via decenni di conquiste delle donne “. A protestare fuori dal Senato sono stati centri antiviolenza e attiviste delle associazioni femministe e transfemministe, mentre in commissione Giustizia a Palazzo Madama la destra modificava il disegno di legge sulla violenza sessuale, su spinta della Lega (e n onostante il precedente asse bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein che aveva portato al via libera all’unanimità alla Camera). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl Stupri, la protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato: “Inaccettabile, spazza via decenni di conquiste delle donne”

