L’Italia ha chiesto la sospensione dei dazi sul carbonio, sottolineando i rischi per il settore agricolo. La questione è tornata a occupare l’attenzione europea a causa dell’aumento dei costi e delle difficoltà che derivano dall’introduzione di nuove tariffe. Le discussioni si concentrano sulle implicazioni economiche per gli agricoltori e sulle possibili misure da adottare per alleviare il peso di queste normative.

La crisi dei costi in agricoltura torna al centro del confronto europeo. L’aumento dei prezzi dei fertilizzanti, le tensioni geopolitiche e il rincaro dell’energia stanno mettendo sotto pressione la redditività delle aziende agricole, soprattutto quelle impegnate nelle grandi colture cerealicole e industriali. Per questo motivo, Italia e Francia hanno chiesto alla Commissione europea la sospensione immediata del Cbam, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere entrato in vigore dal 1° gennaio 2026. La richiesta nasce dalla necessità di alleggerire i costi dei fertilizzanti e contenere l’impatto dei rincari sulle filiere agroalimentari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dazi sul carbonio, l’Italia chiede la sospensione: agricoltura a rischio

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Lui diceva che i dazi sarebbero stati una possibilità per l’Europa. Lei voleva dargli il Nobel per la pace. Entrambi hanno riverito, celebrato e magnificato Trump in ogni modo, in un mix non invidiabile di servilismo politico, pavidità, cinismo, incapacità e miopia. - facebook.com facebook