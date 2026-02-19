Calabria maltempo devasta l’agricoltura | Agrocepi chiede aiuti immediati e piano strutturale per le imprese a rischio

Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando ingenti danni alle coltivazioni e mettendo a rischio molte aziende agricole. Le forti piogge e le piogge intense hanno distrutto serre e campi, lasciando gli agricoltori senza raccolto e senza mezzi di sostentamento. Agrocepi denuncia che le perdite sono ingenti e chiede immediatamente aiuti finanziari per sostenere i produttori colpiti. La richiesta include anche un piano a lungo termine per prevenire simili disastri in futuro. Si attende ora una risposta concreta alle richieste avanzate.

Calabria, l’Agricoltura tra Maltempo e Riconoscimenti: Agrocepi Lancia l’Allarme e Chiede un Piano d’Urgenza. La Calabria è alle prese con un’emergenza agricola senza precedenti. Le recenti ondate di maltempo hanno devastato le campagne, mettendo a rischio la sopravvivenza di centinaia di aziende agricole e minacciando un pilastro fondamentale dell’economia regionale. Agrocepi, l’associazione di categoria, sollecita interventi immediati e strutturati per sostenere gli agricoltori, evidenziando la necessità di un approccio che vada oltre le mere misure di emergenza. Un Disastro Diffuso: Danni a Campi, Strutture e Infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu

Aiuti alle imprese colpite dal maltempo: dall’Ice interventi per 15 milioni. Domani Tajani in Sicilia, Calabria e SardegnaDomani il ministro degli Esteri Antonio Tajani partirà per una visita nelle regioni di Sicilia, Calabria e Sardegna.

Calabria: Corap chiede pagamenti contestati alle imprese, a rischio sviluppo aree industriali e investimenti.Il Corap, l’ente regionale calabrese in liquidazione, ha iniziato a chiedere pagamenti alle imprese delle aree industriali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.