Calabria maltempo devasta l’agricoltura | Agrocepi chiede aiuti immediati e piano strutturale per le imprese a rischio
Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando ingenti danni alle coltivazioni e mettendo a rischio molte aziende agricole. Le forti piogge e le piogge intense hanno distrutto serre e campi, lasciando gli agricoltori senza raccolto e senza mezzi di sostentamento. Agrocepi denuncia che le perdite sono ingenti e chiede immediatamente aiuti finanziari per sostenere i produttori colpiti. La richiesta include anche un piano a lungo termine per prevenire simili disastri in futuro. Si attende ora una risposta concreta alle richieste avanzate.
Calabria, l’Agricoltura tra Maltempo e Riconoscimenti: Agrocepi Lancia l’Allarme e Chiede un Piano d’Urgenza. La Calabria è alle prese con un’emergenza agricola senza precedenti. Le recenti ondate di maltempo hanno devastato le campagne, mettendo a rischio la sopravvivenza di centinaia di aziende agricole e minacciando un pilastro fondamentale dell’economia regionale. Agrocepi, l’associazione di categoria, sollecita interventi immediati e strutturati per sostenere gli agricoltori, evidenziando la necessità di un approccio che vada oltre le mere misure di emergenza. Un Disastro Diffuso: Danni a Campi, Strutture e Infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu
