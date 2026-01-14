Dalla Ue sospensione ufficiale dei dazi sui fertilizzanti Lollobrigida | un risultato dell’Italia a tutela dell’agricoltura

La Commissione europea ha annunciato la sospensione temporanea dei dazi sui fertilizzanti, una misura richiesta dall’Italia per sostenere il settore agricolo. Questa decisione rappresenta un passo importante per favorire la competitività degli agricoltori italiani e garantire una maggiore stabilità nei prezzi dei fertilizzanti. La misura evidenzia l’impegno dell’Italia a tutela del settore agricolo e alla promozione di condizioni più favorevoli per gli operatori del comparto.

È ufficiale. Da Bruxelles arriva la sospensione dei dazi al confine sui fertilizzanti richiesta dall’Italia. La Commissione Ue “sospenderà temporaneamente i dazi rimanenti su ammoniaca, urea e, ove necessario, alcuni altri fertilizzanti ”. Lo annuncia un portavoce della commissione presieduta da von der Leyen. Si precisa che “l’intenzione” è rendere la misura operativa “il più rapidamente possibile, nel 2026”. Questa misura a breve termine sui dazi doganali convenzionali, aggiunge il portavoce, “sarebbe accompagnata da orientamenti sul meccanismo Cbam”, il ‘dazio carbonico’ dell’Ue. La Ue sospende i dazi sui fertilizzanti e ‘sterilizza’ gli effetti del Cbam. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla Ue sospensione ufficiale dei dazi sui fertilizzanti. Lollobrigida: un risultato dell’Italia a tutela dell’agricoltura Leggi anche: Import fertilizzanti, nuovo vittoria italiana. La Ue dice sì allo stop dei dazi alla frontiera chiesto da Lollobrigida Leggi anche: L'Ue annuncia la fine dei dazi sui fertilizzanti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fertilizzanti, Lollobrigida: puntare sui paesi terzi con sospensione dei dazi su import. VIDEO; Stop temporaneo ai dazi sui fertilizzanti: taglio su ammoniaca e urea dal 2026; I prezzi dei fertilizzanti in Europa restano del 60% al di sopra dei livelli del 2020, nonostante la proposta di sospensione dei dazi doganali; Trump ci ripensa: stop ai dazi all'Ue fino al 9 luglio. Poi attacca Putin. Ue, annunciata la fine dei dazi sui fertilizzanti in seguito all'accordo con il Mercosur - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ue, annunciata la fine dei dazi sui fertilizzanti in seguito all'accordo con il Mercosur ... tg24.sky.it

Mercosur, vittoria dell'Italia: Bruxelles annuncia la sospensione dei dazi su ammoniaca, urea e altri fertilizzanti - Bruxelles accompagnerà la riduzione dei dazi con indicazioni sul Cbam, il meccanismo Ue che applica un costo sulle emissioni di CO2 dei prodotti importati ... affaritaliani.it

L'Ue annuncia la fine dei dazi sui fertilizzanti - La Commissione Ue sospenderà "temporaneamente" le tariffe su ammoniaca, urea e altri composti chimici usati in agricoltura. msn.com

La FNO TSRM e PSTRP accoglie positivamente la proroga della sospensione del vincolo di esclusività contenuta nel decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso, auspicando che il provvedimento diventi quanto prima struttural facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.