Recentemente, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato il rinvio di un attacco contro l’Iran, che avrebbe dovuto avvenire in precedenza, chiedendo in cambio la riapertura totale e sicura dello Stretto di Hormuz. Questa decisione segue una serie di minacce pubbliche rivolte a vari Paesi, tra cui il Pakistan, che sono coinvolti in questioni di sicurezza e alleanze strategiche con gli Stati Uniti. La situazione riflette le tensioni in atto nella regione e le continue provocazioni diplomatiche.

Per la serie “un ultimatum dopo l’altro”, dopo aver minacciato sui social di eliminare l’intera civiltà iraniana Donald Trump ha rinviato di due settimane il paventato attacco definitivo contro la Repubblica Islamica, in cambio della riapertura «completa, immediata e sicura» dello Stretto di Hormuz. Una tregua siglata grazie alla mediazione del Pakistan, che aveva chiesto alla Casa Bianca un cessate il fuoco di due settimane e all’Iran lo sblocco del budello crocevia mondiale del petrolio via nave «come gesto di buona volontà». Il 10 aprile partiranno i negoziati a Islamabad. Nella speranza che la tregua regga, resta però un dubbio: Trump (che parla di « vittoria totale e completa, al 100 per cento ») e gli Stati Uniti quanto possono – davvero – fidarsi del Pakistan? pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Davvero Trump e gli Usa possono fidarsi del Pakistan?

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