Per Trump gli Usa possono combattere per sempre ma le munizioni?

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti dispongono di scorte di munizioni di livello medio e medio-alto, considerate praticamente illimitate. Secondo l’ex presidente, queste risorse consentirebbero agli Stati Uniti di continuare a combattere per un tempo indefinito e con successo. La sua affermazione si basa sulla disponibilità di queste munizioni senza specificare ulteriori dettagli o fonti.

The Donald ostenta sicurezza. Ma ben prima dell’attacco all’Iran lo Stato maggiore aveva messo in guardia circa la scarsità delle scorte belliche. Il punto. Donald Trump è sicuro: gli Stati Uniti possono fare affidamento su scorte di munizioni «di livello medio e medio-alto» «praticamente illimitate», al punto che gli States potrebbero combattere «per sempre» e «con grande successo, usando solo queste scorte». Non solo. Il presidente americano, in un post sul social Truth del 3 marzo, ha assicurato che «molte altre armi di alta qualità sono stoccate per noi in Paesi alleati». Quindi nessun problema, l’attacco all’Iran sferrato con Israele non presenta ostacoli logistici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il Palazzo del Golestan, sito patrimonio mondiale dell'Unesco a Teheran, ha subito danni in seguito ai raid condotti da Stati Uniti e Israele contro...

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: «Risponderemo». Attacchi israeliani simultanei su Teheran e Beirut. Trump: «Siamo pieni di munizioni, possiamo combattere all'infinito» | Colpita Cipro

