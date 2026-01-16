Pacchetto sicurezza Piantedosi | Gli italiani possono fidarsi di noi non prendiamo lezioni da chi ci critica

Il nuovo pacchetto sicurezza, previsto per il prossimo Consiglio dei ministri, rappresenta un intervento legislativo di rilievo. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sottolinea la fiducia degli italiani nelle scelte del governo, ribadendo che le critiche non influenzano il percorso avviato. In questa intervista esclusiva, vengono illustrate le principali misure e la filosofia alla base del provvedimento, volto a rafforzare la sicurezza nel Paese.

Il nuovo pacchetto sicurezza sarà presto sul tavolo del Consiglio dei ministri. Lo conferma in una lunga intervista in esclusiva all’ Adnkronos il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi illustrando la filosofia e le misure principali del poderoso intervento legislativo. ”Confidiamo che ci possano essere tempi compatibili con l’approvazione in Consiglio dei ministri entro questo mese. E poi saranno trasmessi al Parlamento. Sarà l’occasione – dice il titolare del Viminale a colloquio con Giorgia Sodaro – per tutte le forze politiche, anche quelle dell’opposizione, di occuparsi di un tema, quello della sicurezza, che è stato molto dibattuto negli ultimi mesi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pacchetto sicurezza, Piantedosi: «Gli italiani possono fidarsi di noi, non prendiamo lezioni da chi ci critica» Leggi anche: Sicurezza urbana, è scontro. Piantedosi: «Pronto un pacchetto di norme, vediamo a chi interessa davvero». Il Pd presenta la sua proposta di legge Leggi anche: Sicurezza, il pacchetto di Piantedosi è pronto. Ecco cosa prevede La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pronto il pacchetto sicurezza, stretta su coltelli e baby gang; Pacchetto sicurezza. Presentata la bozza, dovrebbe arrivare in Cdm entro fine mese; Stretta sui cortei e “blocco navale” per i migranti: il governo ha un nuovo piano sicurezza; La nuova stretta del governo su dissenso e immigrazione. Matteo Piantedosi: “Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento” - Dalla stretta sui coltelli alle norme contro l’immigrazione irregolare, è pronto il nuovo pacchetto sicurezza del Viminale: oltre 60 norme divise tra un decreto legge e un ddl. sassarinotizie.com

L'ennesimo pacchetto sicurezza. La Lega la spunta su norme anti-maranza e strette alle ong - Huffpost ha visionato il testo del provvedimento che andrà "presto" in Consiglio dei ministri e che fa gongolare Matteo Salvini. huffingtonpost.it

Sicurezza, Piantedosi: “Gli italiani possono fidarsi di noi, non prendiamo lezioni da chi critica” - I due hanno discusso di petrolio, minerali, commercio e sicurezza regionale in una lunga telefonata, ha spiegato Trump. msn.com

La Spezia, diciottenne accoltellato a scuola. Pd: «Pacchetto sicurezza inutile» x.com

Una rivoluzione tecnologica per blindare gli stadi e combattere il degrado giovanile. Il Governo è pronto a varare il nuovo "Pacchetto Sicurezza", un doppio provvedimento (un decreto legge e un disegno di legge) che promette di cambiare radicalmente la gest - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.