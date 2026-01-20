Brooklyn Beckham rompe con i genitori David e Victoria | Mi hanno sempre manipolato

Brooklyn Beckham ha recentemente annunciato di aver interrotto i rapporti con i genitori, David e Victoria Beckham, accusandoli di manipolazione. La notizia, emersa a Roma il 20 gennaio 2026, rappresenta un cambiamento significativo nella famiglia Beckham, nota per il suo stile di vita mediatico. Questa vicenda apre un nuovo capitolo nelle dinamiche familiari di uno dei clan più noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Roma, 20 gennaio 2026 – Che nella grande casa Beckham non fosse tutto rose e fiori si sapeva da un po’, ma ora, per la prima volta, il primogenito della ex Spice Victoria e del Baronetto sir. David ha deciso di dire la sua. Dopo diversi attacchi che lui e (soprattutto) sua moglie hanno ricevuto, Brooklyn Beckham ha raccontato nelle IG Stories del suo profilo ufficiale della rottura definitiva con i genitori. Nel lungo post si legge di un “marchio” basato sull’immagine e che nulla ha a che vedere con l’idea di famiglia perfetta che siamo abituati a vedere dall’esterno. “Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

