David e Victoria Beckham hanno venduto l’attico con vista mozzafiato su Miami | la cifra è incredibile

David e Victoria Beckham hanno messo in vendita il loro attico a Miami, provocando grande interesse tra gli acquirenti. La coppia ha deciso di vendere l’appartamento, che si trova nel cuore della città, per motivi ancora sconosciuti. L’immobile offre una vista spettacolare sull’Oceano Atlantico e si sviluppa su diversi piani, con finiture di lusso e ampie terrazze. La richiesta economica ha raggiunto cifre record, riflettendo il prestigio della proprietà.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video La coppia ha deciso di mettere in vendita l’attico nell’iconico grattacielo One Thousand Museum a Miami guadagnando una cifra extra La famiglia Beckham è stata spesso al centro dei riflettori sia per le vicende familiari, l’ultima della lista è la “rottura” con il figlio Brooklyn. Il primogenito della coppia ha dichiarato pubblicamente di volersi distaccare dai genitori e dal resto della stessa famiglia per avere una maggiore autonomia, sia per le loro scelte imprenditoriali. Se Victoria si è lanciata nel mondo della moda con una sua linea di vestiti, David ha deciso di rimanere nel mondo del calcio acquistando l’Inter Miami CF.🔗 Leggi su Today.it

David e Victoria Beckham hanno deciso di mettere in vendita il loro attico a Miami, valutato a 25 milioni di euro, a causa di un cambio di progetto nella loro vita.

David e Victoria Beckham hanno venduto il loro attico a Miami, situato nel grattacielo disegnato dall’architetta Zaha Hadid, per 20 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.