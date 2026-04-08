Darsena Vecchia proseguono i lavori per la realizzazione della nuova passeggiata illuminata

I lavori per la creazione di una nuova passeggiata illuminata nella zona della Darsena Vecchia sono in corso. La passeggiata partirà dalla Fortezza e si estenderà lungo il tratto costeggiato, arrivando fino all’antico Molo del Pennello. L’intervento prevede l’installazione di luci lungo il percorso, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area. I lavori sono in fase di avanzamento e si prevede il completamento nei prossimi mesi.

Proseguono i lavori nella realizzazione di una nuova passeggiata illuminata che partendo dalla Fortezza costeggia la Darsena Vecchia fino a rendere accessibile l’antico Molo del Pennello. Nell’area degli Scali Cialdini, la prima oggetto di intervento, la ditta sta procedendo con il completamento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Al via la realizzazione del nuovo centro sportivo polivalente: proseguono i lavoriUn investimento di 4 milioni per potenziare l'impiantistica sportiva, con il coinvolgimento della Federazione Italiana di Taekwondo. Ponte San Giovanni, proseguono i lavori per la realizzazione delle ciclabili: come cambia la viabilitàProseguono i lavori di completamento delle nuove piste ciclabili a Ponte San Giovanni. Livorno, Darsena Vecchia: avanti il restyling dell’area del pescato – come cambiaLIVORNO. Prende forma il nuovo assetto della Darsena Vecchia, uno degli spazi più caratteristici del waterfront portuale livornese, interessato da un intervento di riqualificazione che punta a miglior ... msn.com L’Oktober Fest agostano. Aria bavarese in Darsena con la Vecchia ViareggioAll’ombra del parco di Levante, sullo sfondo del nuovo stadio dei Pini, giovedì debutta la lunga stagione delle feste popolari. A cominciare da quella in stile bavarese organizzata dal comitato ... lanazione.it