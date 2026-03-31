Al via la realizzazione del nuovo centro sportivo polivalente | proseguono i lavori

L'amministrazione comunale di San Vito dei Normanni ha avviato i lavori per la costruzione di un nuovo centro sportivo polivalente. L'intervento è finanziato dall'Unione Europea attraverso i fondi Next Generation Eu, inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nella Missione 5 dedicata a sport e inclusione. I lavori continuano senza interruzioni, con l'obiettivo di completare il progetto.

Un investimento di 4 milioni per potenziare l'impiantistica sportiva, con il coinvolgimento della Federazione Italiana di Taekwondo. Il progetto rientra nella Missione 5 del Pnrr dedicata a "Sport e Inclusione" SAN VITO DEI NORMANNI - L'Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni fa un ulteriore passo avanti nella realizzazione del nuovo polo sportivo polivalente, finanziato dall'Unione Europea attraverso i fondi Next Generation Eu nell'ambito del Pnrr, Missione 5 "Sport e Inclusione". Il progetto, del valore complessivo di 4 milioni di euro, prevede la costruzione di una moderna struttura polivalente che sorgerà accanto al vecchio palazzetto, con l'obiettivo di promuovere la cultura sportiva e la partecipazione allo sport nel territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Leggi anche: Lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo, chiude un tratto di strada Mercato San Severino, al via i lavori per il nuovo impianto sportivo polivalente: sei discipline in un unico spazioPrendono ufficialmente il via, a Mercato San Severino, i lavori per il nuovo impianto polivalente di via Campo Sportivo, all’interno del Parco San... Aggiornamenti e notizie su Al via la realizzazione del nuovo... Temi più discussi: Nuovo collegamento ferroviario tra Bergamo ed Orio al Serio con intervento mirato lungo via Pizzo Recastello 4: modificata la viabilità; Nuovo stadio di Milano, parte l’iter: lavori al via nel 2027; Perugia, al via la riqualificazione dell’area verde di Resina: nuovo bar e servizi igienici; L'eterna promessa per Eur e Magliana è realtà: via ai lavori per il nuovo ponte. Tutti i dettagi del progetto. Al via i lavori per la realizzazione del nuovo ospedale della SibaritideAvrà 376 posti letto e costerà 144 milioni di euro. Dovrebbe essere pronto tra 3 anni. Oliverio: È un’opera programmata fin dal 2007: finalmente si passa dalle parole ai fatti. Oggi possiamo dire ... quotidianosanita.it Nuovi alloggi in housing sociale in via Lochis: al via l’iter di approvazione del piano attuativo che porterà a realizzare due nuove palazzineIl 40% degli appartamenti sarà destinato all'affitto, il restante 60 alla vendita a valori convenzionati col Comune ... bergamonews.it Il progetto Energy Park Faenza verso la piena realizzazione - facebook.com facebook #tramviaFI, proseguono i lavori per la realizzazione della linea del tram per Bagno a Ripoli. Sono in corso i getti per la sede tranviaria in viale Europa nel tratto da via Svezia a via Andorra. Fino al 30 maggio sono previste chiusure notturne (21-6) della direttr x.com