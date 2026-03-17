Magnini sul caso Bastoni | Quello che ha fatto il giocatore è sicuramente sbagliato ma i fischi mi fanno ridere Vi spiego il motivo

Da juventusnews24.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Magnini ha commentato il caso Bastoni durante un’intervista a Tuttosport, parlando dei fatti accaduti dopo il derby d’Italia. Ha riconosciuto che quanto fatto dal giocatore è sbagliato, ma ha anche scherzato sui fischi che ha sentito, trovandoli divertenti. La sua opinione si è concentrata sulla reazione del pubblico e sugli eventi che si sono svolti in quella occasione.

di Francesco Spagnolo Magnini in un’intervista ai microfoni di Tuttosport è ritornato sul caso Bastoni analizzando nei dettagli quanto successo dopo il derby d’Italia. Intervistato da  Tuttosport, l’ex campione di nuoto e tifoso dell’Inter, Filippo Magnini, si è soffermato con attenzione sulla vicenda Bastoni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE ULTIMISSIME IL CASO BASTONI  – « Io penso che quello che ha fatto Bastoni, che sicuramente è stato sbagliato, forse l’hanno fatto quasi tutti i giocatori di calcio nella loro vita. Non penso che l’Inter stia pagando questo, onestamente la troverei una motivazione assurda. È ovvio che se certi errori capitano... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Magnini sul caso Bastoni: «Quello che ha fatto il giocatore è sicuramente sbagliato, ma i fischi mi fanno ridere. Vi spiego il motivo»

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