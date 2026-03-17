Magnini ha commentato il caso Bastoni durante un’intervista a Tuttosport, parlando dei fatti accaduti dopo il derby d’Italia. Ha riconosciuto che quanto fatto dal giocatore è sbagliato, ma ha anche scherzato sui fischi che ha sentito, trovandoli divertenti. La sua opinione si è concentrata sulla reazione del pubblico e sugli eventi che si sono svolti in quella occasione.

di Francesco Spagnolo Magnini in un’intervista ai microfoni di Tuttosport è ritornato sul caso Bastoni analizzando nei dettagli quanto successo dopo il derby d’Italia. Intervistato da Tuttosport, l’ex campione di nuoto e tifoso dell’Inter, Filippo Magnini, si è soffermato con attenzione sulla vicenda Bastoni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE ULTIMISSIME IL CASO BASTONI – « Io penso che quello che ha fatto Bastoni, che sicuramente è stato sbagliato, forse l’hanno fatto quasi tutti i giocatori di calcio nella loro vita. Non penso che l’Inter stia pagando questo, onestamente la troverei una motivazione assurda. È ovvio che se certi errori capitano... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Magnini sul caso Bastoni: «Quello che ha fatto il giocatore è sicuramente sbagliato, ma i fischi mi fanno ridere. Vi spiego il motivo»

Articoli correlati

Caso Bastoni, Filippo Magnini schietto: «I fischi mi fanno un po’ ridere, se dovessimo togliere la Nazionale a chiunque abbia fatto una cavolata…»Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla...

Chivu torna a parlare del caso Bastoni: «Abbiamo avuto una settimana di m***a, ma sono orgoglioso di quello che ha fatto sul campo»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Tutto quello che riguarda Magnini sul caso Bastoni Quello che ha...

Caso Bastoni, parla anche il tifoso interista Filippo Magnini: I fischi avversari? Fanno ridereIn casa Inter i tifosi tirano un sospiro di sollievo dopo il ko del Milan, tra questi c'è anche il campione di nuoto Filippo Magnini, grande. tuttomercatoweb.com

Caso Bastoni, l’ex campione di nuoto e noto tifoso dell’Inter, Filippo Magnini, interviene sulla questione dei fischi ricevuti dal difensoreCaso Bastoni, l’ex campione di nuoto e noto tifoso dell’Inter, Filippo Magnini, interviene sulla questione dei fischi ricevuti dal difensore Intervistato da Tuttosport, l’ex campione di nuoto e tifosi ... calcionews24.com