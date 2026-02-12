Quando Federica Brignone faceva atletica | tra lungo peso e corsa I personali e il legame con Sandro Calvesi

Federica Brignone, oggi stella dello sci alpino, ha alle spalle un passato atletico che pochi conoscono. Prima di dedicarsi completamente alle piste, ha praticato diverse discipline, tra cui corsa, salto in lungo e lancio del peso. La campionessa olimpica di superG e vincitrice di numerose medaglie ha sempre mantenuto un legame forte con il mondo dell’atletica, in particolare con Sandro Calvesi, suo ex allenatore. Ora, a distanza di anni, rivela come quegli anni abbiano contribuito alla sua crescita e al successo nel mondo dello sci.

Campionessa Olimpica di superG, tre medaglie a cinque cerchi, due volte Campionessa del Mondo (combinata 2023 e gigante 2025), due Coppe del Mondo generali, 37 successi nel massimo circuito internazionale itinerante. E potremmo andare avanti ancora per molto a snocciolare le statistiche di Federica Brignone, che oggi ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, coronando un prodigioso recupero dopo il bruttissimo infortunio di dieci mesi fa. Un autentico fenomeno dello sci alpino, che esordì in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 e che fece capolino in Coppa Europa il 3 febbraio 2006. 🔗 Leggi su Oasport.it

