Cinven punta a Burger King Italia | 300 milioni per integrare il marchio in Restaurant Brands Europe in vendita

La società di private equity britannica Cinven punta a comprare Burger King Italia. L’obiettivo è investire circa 300 milioni di euro per integrare il marchio in Restaurant Brands Europe, la società che controlla la catena nel continente. La vendita di Burger King Italia potrebbe cambiare le carte in tavola, con Cinven pronta a prendere il controllo e a gestire il futuro del marchio nel nostro Paese. La trattativa è in corso e al momento non ci sono ancora annunci ufficiali.

Burger King Italia nel mirino di Cinven: una scalata da 300 milioni e il futuro di RBE. La catena di fast food Burger King in Italia è al centro di una complessa operazione di mercato che vede coinvolta la società di private equity britannica Cinven e il fondo Kharis Capital. L'offerta presentata da Cinven per l'acquisizione delle attività italiane di Burger King ammonta a circa 300 milioni di euro, una cifra che segna l'inizio di una potenziale trasformazione per il brand nel panorama italiano del fast food. L'operazione, rivelata da diverse fonti di mercato, si inserisce in un contesto più ampio di riposizionamento strategico e consolidamento del settore.

