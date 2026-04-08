Dalla questione dell’uranio alle sanzioni, l’Iran ha presentato dieci richieste specifiche in vista delle trattative in corso. Il governo iraniano chiede il riconoscimento ufficiale del proprio programma nucleare e il controllo dello stretto di accesso strategico. Le negoziazioni, che si svolgono in un clima di estrema urgenza, devono concludersi entro due settimane, mentre le parti cercano un accordo dopo il rifiuto di una proposta statunitense precedente.

Dieci richieste spinose e solo due settimane per una trattativa tutta in salita. Il piano proposto dall'Iran è la base negoziale della tregua annunciata dal presidente americano Donald Trump, dopo che gli iraniani avevano rigettato una prima offerta Usa articolata in 15 punti. Il confronto tra le condizioni di Teheran e le proposte americane rivela tutte le criticità della trattativa: dallo stretto di Hormuz al nucleare, fino al futuro degli alleati regionali di Teheran. CESSAZIONE DELLE OSTILITÀ. L'Iran chiede la fine degli attacchi, inclusi quelli contro alleati come Hezbollah. Nonostante il Pakistan mediatore abbia specificato che la tregua riguardi anche il Libano, l'esercito israeliano ha continuato a bombardarne il sud e Benjamin Netanyahu ha detto che è escluso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dall'uranio alle sanzioni, le 10 richieste iraniane: Teheran chiede il riconoscimento del programma nucleare e il controllo dello stretto

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