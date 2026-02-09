L’Iran annuncia che, se gli Stati Uniti revocano tutte le sanzioni, potrebbe decidere di diluire l’uranio arricchito al 60%. La proposta arriva in un momento di tensione tra le parti, mentre i negoziati sono ancora in corso. Teheran spiega che questa mossa serve a dimostrare la propria disponibilità, ma resta pronta a portare avanti questa opzione solo in presenza di un passo concreto da parte di Washington.

(Adnkronos) – L’Iran mette sul tavolo dei negoziati una nuova proposta. Teheran potrebbe valutare la possibilità di diluire l’uranio, arricchito al 60% attualmente in suo possesso, vicino ai limiti per realizzare armi nucleari, ma solo nel caso in cui venga decisa la revoca totale delle sanzioni. L’offerta è arrivata dal capo dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana, Mohammad Eslami, secondo quanto riferito dall’agenzia Mehr. Eslami ha spiegato che, durante i colloqui tra Iran e Stati Uniti, che si sono tenuti venerdì scorso in Oman sono stati affrontati non solo aspetti tecnici, legati al programma nucleare, ma anche questioni politiche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran-Usa, l’agenzia nucleare di Teheran: “Diluiremo uranio al 60% se sanzioni revocate”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

