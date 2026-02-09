Iran-Usa agenzia nucleare di Teheran | Diluiremo uranio al 60% se sanzioni revocate
L’Iran avverte: se gli Stati Uniti revocano le sanzioni, potrebbe diluire l’uranio arricchito al 60%. La proposta arriva in un momento di tensione tra le due parti. Teheran si dice disposto a ridurre il livello di arricchimento, ma solo se le sanzioni vengono completamente revocate. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri nel dossier nucleare, mentre si aspetta una risposta dagli Stati Uniti.
(Adnkronos) – L'Iran mette sul tavolo dei negoziati una nuova proposta. Teheran potrebbe valutare la possibilità di diluire l'uranio, arricchito al 60% attualmente in suo possesso, vicino ai limiti per realizzare armi nucleari, ma solo nel caso in cui venga decisa la revoca totale delle sanzioni. L'offerta è arrivata dal capo dell'Organizzazione per l'energia atomica. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
